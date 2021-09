Zusammenkommen und kennenlernen

Zweiter Straßenhock in Tufers in eigener Regie.

GÖFIS “Da der letztjährige Tufner Straßenhock ein voller Erfolg war, wollen wir diese Tradtion fortführen”, erklärt Organisator Dominik Burtscher. Er und sein Team waren vergangenes Jahr schon tatkräftig dabei. “Tufers zusammenrücken” war das Motto des Festes. Denn “die älteren Bürger kennen sich zwar schon, aber ‘wir jungen’ haben da wenig Berührungspunkte”, führt Burtscher aus. Deswegen gab es in Göfner Manier ein “ghöriges Fäscht” das auch vom Land und Gemeinde unterstützt wurde. Bei bester Witterung, guter Musik, Bratwürsten, Zack-Zack und Co. wurde dann der Ortsteil belebt. An der selbsterstellten “Zirbenbar” wurde später noch ausgiebig gefeiert. TAY