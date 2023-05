Zusammenkommen beim Bänkle Hock in Rankweil

Am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Juni 2023, findet wieder der Bänkle Hock in Rankweil und Brederis statt. 23 Gastgeber*innen laden zum Platznehmen und Plaudern ein.

Der Bänkle Hock hat zum Ziel, Menschen ins Gespräch zu bringen – so wie es früher üblich war, als vor jedem Haus eine Bank stand, auf der nach getaner Arbeit auch mal die Nachbarn Platz nahmen und man das ein oder andere Schwätzchen führte. Nachdem die Veranstaltung der Gemeinwesenstelle MITANAND der Marktgemeinde Rankweil und der Katholischen Pfarre Rankweil schon in den Vorjahren sehr gut angenommen wurde, haben sich auch heuer wieder zahlreiche Gastgeber*innen gemeldet: Insgesamt 23 Bänkle laden am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Juni, jeweils von 15 bis 18.30 Uhr zum geselligen Beisammensein ein.