Zusammenhalten wie Bonny und Clyde

Die TIK-Kids feierten erfolgreich Premiere mit ihrem ersten eigenen Theaterstück.

Dornbirn. „And the Oscar goes to the new TIK-Kids!”, hieß es am vergangenen Samstag im Dornbirner TIK. Die neu gegründete Theatergruppe TIK-Kids feierte Premiere und bewies eindrücklich, dass sich Dornbirn über ein paar neue, höchst talentierte Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspieler freuen darf. Regisseur Valentin Sottopietra, der das Projekt TIK-Kids gemeinsam mit Robert Kahr ins Leben gerufen hat, zeigte sich nach der Premiere überglücklich und platzte förmlich vor Stolz. „Ich spiele ja selbst seit knapp 40 Jahren Theater, aber so aufgeregt wie heute war ich noch nie. Unglaublich, was die Kinder hier vollbracht haben“, zeigte sich dieser äußerst gerührt und vergoss am Ende sogar ein paar Freudentränen.