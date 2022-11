Schützenturnier bringt Feldkirch zusammen

USG Gisingen-Nofels-Tosters lud zum 33. fraktionsübergreifenden Vereinsturnier

“Nachdem wir das Event in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt nicht durchführen konnten, freuten wir uns ganz besonders”, erzählt Rösle Meier, Obfrau der USG. 15 Vereine kämpften in 25 Mannschaften um die begehrten Pokale. Insgesamt nahmen 162 Teilnehmer am Wettbewerb teil. “Letztlich konnte jedoch nur einer gewinnen”, führt Meier aus. Den Wanderpokal für den Ortsteil Tosters holten sich die Mitglieder der Feuerwehr Tosters mit insgesamt 690 Ringen. Auch in Nofels gewannen die Mitglieder der dortigen Feuerwehr den Preis mit insgesamt 699 Ringen. Der Gesamtsieger kam heuer aus Gisingen: Der Skiverein Gisingen holte sich die Trophäe mit 701 Ringen.