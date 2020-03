Zusammenarbeit in Sachen Wasser

Übersaxen plant Notverbund mit Satteins

Übersaxen. Die normalste Sache der Welt: Man dreht den Wasserhahn auf und das kühlende Nass sprudelt heraus. Gerade in Berggemeinden aber oftmals nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Übersaxen ist wassertechnisch an sich eine Insellösung und unabhängig von der Nachbarschaft. Die Versorgung mit Trinkwasser funktioniert mit einigen eigenen Quellen und scheint gesichert. Aber der trockene Sommer 2018 hat gezeigt, dass wenn man auch in Zukunft gut aufgestellt sein möchte, ein Verbund mit anderen Gemeinden Planungssicherheit schaffen könnte. So plant man talwärts etwa in Satteins eine Erschließung Richtung der sogenannten Außerberghöfen. Diese wurde vor zwei Jahren etwa behelfsmäßig von Übersaxen aus mit Wasser versorgt. Für einen Leitungszusammenschluss fehlen somit nur noch einigen hundert Meter, wie auch eine Studie des Ingenieurbüros Tschabrun zeigt, welche von den beiden Kommunen gemeinsam in Auftrag gegeben wurde. Diese belegt mit einer Wasserzusammenarbeit von Übersaxen und Satteins eine langfristige Absicherung für die Zukunft. Noch befindet sich das Projekt in der Studienphase, erste Details sind aber bereits bekannt. Insgesamt sollen 3,5 Kilometer an Wasserleitungen verlegt werden und damit auch ein Höhenunterschied von mehr als 500 Metern überbrückt werden. Einziger Wehrmutstropfen sind die damit verbundenen Kosten, die nach einer ersten Schätzung rund 1,5 Millionen Euro betragen sollen. Erhebliche Förderungen von Seiten des Landes könnten aber noch in Abzug gebracht werden. Der Übersaxner Bürgermeister Rainer Duelli möchte die Kostenseite auf jeden Fall aber nochmal überarbeiten, ist aber zuversichtlich das Projekt in der kommenden Legislaturperiode zur Umsetzung zu bringen. Im Rahmen eines Dorfabends wurde dieses auf jeden Fall der Bevölkerung erstmals vorgestellt.