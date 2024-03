Zusammen in die Welt des Jonglierens eintauchen

Die MS Baumgarten lud die HTL Dornbirn zu einem bewegten Workshop ein.

Dornbirn. Jeden Freitag kommen die Erstklässler der MS Baumgarten im Turnunterricht in den Genuss des Jonglierens. Elisabeth Märk bietet seit vielen Jahren ihre Jonglierkurse an Schulen an. Diese besondere Turneinheit stößt bei den Kindern stets auf große Begeisterung – so auch in der MS Baumgarten. „Das Jonglieren kommt bei den Kids super an und lockt alle stets aus ihrer Reserve. Unser Kurs ist für mich und sie definitiv ein Wochenhighlight“, beschreibt Märk. „Logisch“ deshalb auch, dass sich die diesjährige Aktion mit der Kooperationsschule HTL Dornbirn um den Jonglierkurs drehte.