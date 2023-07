Zusammen für einen guten Schulstart

Die Katholische Kirche Dornbirn initiiert wieder ihre Schulstartpaket-Aktion.

Im vergangenen Jahr hat die Katholische Kirche erstmals dieses besondere Unterstützungsprojekt ins Leben gerufen. Nach dem schönen Erfolg – sage und schreibe 7500 Euro konnten letztes Jahr gesammelt werden, war klar: „Dieses Projekt möchten wir fortsetzen, damit auch wirklich alle Kinder in Dornbirn im Herbst wieder gut in die Schule starten können“, so Meindl. Der Schulstart ist für viele Familien jedes Mal eine finanzielle Herausforderung, aktuell mehr denn je.

Besonders freut sich der Rohrbacher Gemeindeleiter, dass eine Dornbirner Immobilienfirma mit einer Spende über 2000 Euro bereits einen mehr als erfolgreichen Startschuss der diesjährigen Aktion gelegt hat: „Damit haben wir schon einmal ein tolles Startpolster und hoffen auf viele Nachahmer, die uns in jeglicher Form wieder unterstützen möchten.“ Auch Schultaschen sind heuer willkommen. Wer eine gut erhaltene Schultasche hat und nicht mehr benötigt, kann diese in allen Pfarrbüros in Dornbirn abgeben. Die Spenden können einfach in den Briefkasten eines der Pfarrbüros eingeworfen oder direkt an das Spendenkonto: Verwendungszweck: Schulstartpaket AT25 2060 2000 0028 9520 Kirche in der Stadt einbezahlt werden. „Und, wenn sie selbst Unterstützung für ihr(e) Kind(er) brauchen, nehmen sie gerne Kontakt mit uns auf – info@kath-kirche-dornbirn.at“, so Meindl abschließend. (cth)