Zusammen ans Ziel bewegen

Sehbehinderte und Sehende treffen sich wöchentlich in Dornbirn zum gemeinsamen Laufen.

Dornbirn. Jeden Montag wird der Parkplatz beim Bahnhof Dornbirn zu einem Ort der Inspiration und sportlichen Gemeinschaft. Hier versammelt sich eine bemerkenswerte Gruppe von Menschen, um gemeinsam Kilometer zu bezwingen und Barrieren zu überwinden. Der Name des Lauftreffs lautet „Run Together” – Blinde, Seheingeschränkte und Sehende laufen Seite an Seite und genießen die Freude am Sport.