Zusätzliche Haft-Strafe für Demo-Messerstecher

Acht Monate Gefängnis wegen Verleumdung: Oberlandesgericht bestätigte Urteil. Verurteilter bezichtigte anderen als Messer-Angreifer bei Kurden-Kundgebung in Bregenz.

Nach Ansicht der zuständigen Richter hat der Veranstalter der kurdischen Demonstration vom Oktober 2014 in Bregenz vor Beginn der Kundgebung zwei 17-jährige Gegendemonstranten mit Messerstichen schwer verletzt. Dafür wurde der in Vorarlberg lebende Türke 2017 in der Berufungsverhandlung rechtskräftig wegen absichtlich schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.