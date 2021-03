Zusätzliche Corona-Teststraße im Montforthaus

Ab 15. März richtet die Stadt Feldkirch im Montforthaus eine neue Teststraße für Selbsttests unter Aufsicht ein. Diese berechtigen unter anderem auch zum Eintritt in die Gastronomie oder beim Frisör.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr; am Donnerstag bis 18:30 Uhr Um einen Selbsttest unter Aufsicht durchzuführen ist eine Anmeldung unter https://covid.lwz-vorarlberg.at/LWZ…/Covid/Selection erforderlich. Das Portal wird vom Land Vorarlberg rechtzeitig geöffnet. Im Montforthaus können zu denselben Zeiten auch Testkits für zu Hause, die sogenannten Wohnzimmertests, abgeholt werden. Davon stehen allen Feldkircher Bürgerinnen und Bürgern ab sechs Jahren künftig pro Woche je zwei Kits gratis zur Verfügung. Zur Abholung ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Diese Tests berechtigen nicht zum Eintritt in die Gastronomie oder bei körpernahen Dienstleistern. Eine Tabelle, der die Gültigkeit der verschiedenen Testvarianten zu entnehmen ist, findet sich hier: https://www.feldkirch.at/…/1044-welcher-test-gilt…/ Die Teststraße im Schulbrüderheim (Carinagasse 11) bleibt unverändert in Betrieb.