Zurück in seine Heimat

Pioneers Vorarlberg Crack wechselt nach Norwegen.

Zum finalen Stichtag des internationalen Transferfensters wird Christian Bull an die Stavanger Oilers AS verliehen. Der amtierende Meister Norwegens höchster Liga ist derzeit Tabellenführer der Fjordkraftligaen und somit klar auf Playoff Kurs.



Christian erhält die Möglichkeit in seiner norwegischen Heimat „do or die Hockey“ zu spielen. Der „bullige“ Verteidiger ist mit 5 Toren und 7 Assists der punktbeste Pioneers Defender dieser Saison. Er hat sich sowohl als wichtige Stütze im Verteidigungsdrittel, als auch als zentrale Komponente im Offensivspiel der Pioneers etabliert. Die Vereinsführung arbeitet folglich intensiv mit Christian Bull an einer Vertragsverlängerung.