Zurück in die 70er Jahre

Wolfgang Hermann las in der Stadtbibliothek aus „Walter oder die ganze Welt“.

Dornbirn. Viele Dornbirner können sich noch gut an den Polizisten auf der Trommel auf dem Marktplatz erinnern. Rund 30 Jahre dauerte die Verkehrsregelung durch einen Beamten der Stadtpolizei auf dem Dornbirner Marktplatz. Auch der Schriftsteller Wolfgang Hermann verbindet seine Kindheitserinnerungen mit dem Polizisten, der, einem Dirigenten gleich, den Verkehr im Zentrum in Gleichklang brachte. In seinem Roman heißt er Walter und versucht von seiner Trommel aus das Gleichgewicht in der Stadt, die ihm zu Füßen liegt, zu halten. Dabei verändert sich die Welt um ihn herum viel zu schnell. „Polizist Walter war eine Legende im Dornbirn der Siebzigerjahre. Er dirigierte das Orchester der Autofahrer auf unverwechselbare Art, redete mit jedem einzelnen Autofahrer, vor allem aber mit sich selbst. Ich wollte schon lange über ihn schreiben. Natürlich ist alles erfunden, aber den Polizisten Walter gab es wirklich“, sagt der in Wien lebende Wolfgang Hermann.