Zurück auf die große Bühne

Theatergruppe Nenzing lädt zu drei Sketche-Abenden in den Ramschwagsaal

Es wird eifrig geprobt im Ramschwagsaal. Nur noch wenige Tage bis zur Premiere des diesjährigen Sketche-Abends am Freitag, 9. November. Unter dem Motto „Geschichte – von der Steinzeit bis in die Gegenwart“ erwarten die Gäste laut Regisseur Enrico Lunardi „eine Sammlung lustiger Sketche, es ist aber auch durchaus Nachdenkliches dabei und schließlich eine andere Form, sich mit der Geschichte zu befassen“. Man darf also gespannt sein. Die Ideen für die aktuelle Produktion wurden übrigens schon im Rahmen eines gemeinsamen Workshops zum Jahresbeginn gesammelt, seit Monaten proben die Mitglieder. Neu in der Theatergruppe sind übrigens mit Hannah Frainer, Klara Wachter-Ebli, Lena Summer, Martina Strolz und Luca van Camerijk fünf junge Nachwuchstalente. „Wir hatten im vergangenen Jahr eine Jugend-Theatergruppe, durch Schulwechsel und andere Umstände wurde diese jedoch ruhend gestellt“, erklärt Obmann Hannes Brandner. Einige Schauspieltalente wollten jedoch aktiv sein und haben nun Rollen in der aktuellen Produktion.

Self-Made

Egal ob auf oder hinter der Bühne – die Mitglieder der Theatergruppe Nenzing willkommen bringen auf vielfältige Weise ihre Talente ein. „Wir haben beispielsweise talentierte Handwerker in unseren Reihen, die ein tolles Bühnenbild zaubern“, weiß Hannes Brandner zu berichten. Hier gilt sein spezieller Dank den Sponsoren, die ebenfalls einen wertvollen Beitrag für tolle Theater-Abende leisten. Nach mehreren Aufführungen im Nenzinger Pfarrheim wagt man sich heuer wieder auf die große Bühne des Ramschwagsaals. „Das bringt Vorteile bei der Technik und der Beleuchtung“, erläutert Brandner. Nun hofft man auf großes Interesse beim Publikum. Nach der Premiere am Freitag, 9. November, um 19 Uhr gibt es weitere Vorstellungen am Samstag, 10. November, ebenfalls um 19 Uhr sowie am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, inkludiert sind dabei auch pikante und süße Snacks. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Trafik Hartmann in der Gaisstraße (Tel. 05525/62335).

Umfrage:

Was begeistert dich am Theater-Spielen?

Auf der Bühne kann man in verschiedene Rollen schlüpfen und anders sein als im Alltag. Was mir zudem als Obmann gefällt, dass die Mitglieder der Theatergruppe ein gemeinsames Ziel verfolgen und dieses von Anfang bis Ende umsetzen. Sehr schön ist auch, dass viele Talente am Bühnenbild mitarbeiten.

Hannes Brandner, 55, Obmann

Die Theatergruppe bietet die Möglichkeit, vielfältige Ideen kreativ umzusetzen. Das beginnt bei der Regie für ein Stück und endet beim Bühnenaufbau. Es sind keine Grenzen gesetzt, jeder kann seien Fähigkeiten ausleben und am Ende entsteht ein tolles Ergebnis.

Enrico Lunardi, 40, Regie

Ich stehe sehr gerne auf der Bühne, das hat mich auch dazu bewogen, bei der Theatergruppe mitzumachen. Man hat die Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen, das macht mir persönlich viel Spaß. Ich freue mich auch schon auf unsere Aufführungen, es ist das erste Mal, dass ich auf einer großen Bühne stehe.

Luca van Camerijk, 11 Jahre

Man muss in der Theatergruppe gut zusammenarbeiten, damit aus einer Idee ein fertiges Bühnenstück entsteht, das finde ich cool. Man wächst als Gruppe auch sehr zusammen. Dass wir als junge Schauspieler mit dabei sein können, macht den Verein bunt. Für mich ist es der erste große Auftritt, ich freue mich schon darauf.