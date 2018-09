Zurcaroh: Das stellten die Gegner der Vorarlberger im Finale auf die Beine!

Der 30-jährige Stand-up Comedian mit Tourette Syndrom brachte das Publikum mit seinem Auftritt wieder zum Lachen.



Vicki Barbolack

Auch die 60-jährige Komikerin Vicki Babolack wollte mit Witz und dieses Mal auch mit ihrem Äußerlichen überzeugen. Sie betrat die Bühne nämlich im Badeanzug.

Zurcarohs Final-Performance brachte Jury zum Ausflippen

Die Menge tobte nach dem Auftritt der Vorarlberger so laut vor Begeisterung, dass man die Juroren kaum verstand. Simon Cowell nannte es eine “wahre Offenbarung”. Der Champion wird in der Nacht auf Donnerstag gekrönt.”O-M-G!” Oh mein Gott, rief Howie Mandel nach der fesselnden Performance von Zurcaroh. Nicht nur im Saal waren die Menschen begeistert, auch auf Twitter loben vor allem die Amerikaner Zurcaroh in den höchsten Tönen.

(Red.)