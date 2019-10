Zur Lesung in den Kundentresor

Am Weltspartag belohnte die Dornbirner Sparkasse die Sparer mit einem bunten Programm.

Zwischen 1921 und 1924 gab es in Österreich eine Hyperinflation. Anfang 1925 wurde der Schilling eingeführt, der 10.000 alten Kronen entsprach. Beim ersten Sparkassenweltkongress 1924 in Mailand wurde beschlossen, ab 1925 jährlich am letzten Oktobertag einen Weltspartag durchzuführen, um die Spargesinnung zu stärken. Er wurde in vielen Ländern aller Kontinente gefeiert. Der Höhepunkt des Weltspartags fiel in die Jahre des Wirtschaftswunders ab 1955. Die Sparsumme am Weltspartag stieg von 46 Millionen Schilling im Jahr 1955 auf über 6 Milliarden Schilling im Jahr 1980. Diese Zahl bezieht sich auf alle Sparkassen zusammen. Allein in der Dornbirner Sparkasse sind es am Weltspartag über eine halbe Million Euro, die Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und Verwandten zur Einzahlung auf ihr Sparbuch bringen.