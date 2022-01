Zur Finanzierung von der Tracht einmal was Neues ausgedacht

Harmoniemusik Tisis-Tosters sammelt mit Crowdfunding-Aktion für neue Frauentrachten

FELDKIRCH Um Frauentrachten für neue Mitgliederinnen zu finanzieren, geht die Harmoniemusik Tisis-Tosters heuer neue, innovative Wege. „Der Tito neue Kleider – durch Ihre Mithilfe kann dieses Märchen jetzt wahr werden“, ruft die Kapelle zur Teilnahme an ihrer derzeit laufenden Crowdfunding-Aktion auf.

Etwa 60 Musizierende vereint die Harmoniemusik Tisis-Tosters, die stets bereit ist, zu den verschiedensten Anlässen auszurücken und diese aktiv musikalisch mitgestalten. „Ganz gleich, ob Erstkommunion, Musikfest oder Geburtstagsständle – wir sind dabei“, lautet das Motto der munteren Kapelle, die sich von Covid19 nicht entmutigen lässt. Dennoch haben die coronabedingten Ausfälle zahlreicher Veranstaltungen in jüngster Zeit auch bei der Harmoniemusik die finanzielle Situation noch erheblich verschärft.

Die Auslagen der Musikkapelle sind schon im laufenden Betrieb vielfältig: Sei es die Instandhaltung oder Neuanschaffung der Instrumente, das Musiklager der Teenyband oder die Kosten für die Dirigenten. Zu diesen Kosten kommt die Neuanschaffung und Pflege der Trachten, in denen die Kapelle erst in voller Pracht auftreten kann, hinzu.