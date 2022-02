Zünfte empört über Faschings-Demo: "Einfach nur beschämend"

In einschlägigen Messenger-Gruppen kursieren derzeit Aufrufe zu einer Faschings-Demo am Faschingsdienstag in Feldkirch. Die Faschingszünfte zeigen sich empört über dieses Vorgehen.

Es heißt, man wolle den Kindern den Fasching zurückgeben. VOL.AT hat beim Verband der Vorarlberger Fasnatzünfte- und Gilden (VVF) und der Dornbirner Fasnatzunft nachgefragt, wie man dort zu diesem Vorgehen steht.