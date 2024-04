Zunehmende Steigerung im Rettungsdienst

Die Rotkreuz-Abteilung Hohenems blickte in der vergangenen Woche bei der Jahreshauptversammlung auf ein herausforderndes Jahr 2023 zurück.

Aufgrund der jährlich zunehmenden Steigerung im Rettungs- und Krankentransport wird der Platz in der neuen Rettungszentrale in der Kaiser-Elisabethstraße bereits nach vier Jahren eng und so musste im vergangenen Jahr das Sitzungszimmer verkleinert werden um drei neue Schlafzimmer zu installieren. „Dafür konnten wir wieder einige neue ehrenamtliche Mitglieder für den aktiven Rettungsdienst gewinnen. Diese Mitarbeiter übernehmen den Nachtdienst von Montag bis Sonntag sowie die Tagdienste an Sonn- und Feiertagen“, gibt Kommandant Maierhofer einen Einblick und gibt weiter an, dass die Rotkreuz-Abteilung Hohenems per 31.12.2023 einen Mitgliederstand von 184 Mitarbeitern hat. Diese setzen sich aus ehrenamtlichen, beruflichen, Zivildienern, Erimittierten (passiven), Notärzten, Firstrespondern und Jugendmitgliedern zusammen.