Zumtobel schreibt trotz Umsatzrückgangs schwarze Zahlen

Die Zumtobel Group bleibt trotz Covid-Pandemie zum Halbjahr in der Gewinnzone. Das Periodenergebnis bricht aber um 46 Prozent ein.

Die Umsatzentwicklung des internationalen Lichtkonzerns Zumtobel Group im ersten Halbjahr des neuen Geschäftsjahres 2020/21 war deutlich geprägt von den wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie: In den ersten sechs Monaten (1. Mai 2020 bis 31. Oktober 2020) sank der Gruppenumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,6 % auf 515,4 Mio. EUR (Vorjahr: 603,8 Mio. EUR). Bereinigt um Währungseffekte belief sich der Rückgang auf 13,9 %.

Covid-19-Pandemie beeinträchtigt Umsatzentwicklung in beiden Geschäftsbereichen

Zwar gewann die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres (1. August bis 31. Oktober 2020) infolge der zwischenzeitlich europaweit gelockerten Beschränkungen des Wirtschaftslebens wieder etwas an Dynamik, dieser positive Trend wurde jedoch zuletzt durch erneut steigende Corona- Fallzahlen wieder gebremst.

Insgesamt verzeichnete das Lighting-Segment im ersten Halbjahr des

laufenden Geschäftsjahres einen Umsatzrückgang von 13,7 %, im Components-Bereich belief sich das Umsatzminus auf 17,8 %. Speziell im Components-Bereich hatten viele Kunden noch zu Beginn der Lockdown-Maßnahmen im vierten Quartal 2019/2020 ihre Vorräte aufgestockt, was sich in den Folgemonaten zusätzlich negativ auf die Umsatzerlöse auswirkte und zu einer deutlich niedrigeren Auftragslage speziell im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 führte, schreibt Zumtobel in seinem Wirtschaftsbericht.