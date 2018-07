Zumtobel-HV: Ex-Vorstand Schumacher nicht entlastet

Der Streit zwischen dem Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel und dem ausgeschiedenen Vorstandschef Ulrich Schumacher, der inzwischen gerichtsanhängig ist, ist um eine weitere Facette reicher.

Schumacher fordert 4,3 Millionen Euro

Schumacher fordert 4,3 Mio. Euro von seinem ehemaligen Arbeitgeber. In einem anderen, derzeit ruhenden Zivilprozess geht es um 500.000 Euro. Schumacher sieht sein Ausscheiden per Ende Februar als ungerechtfertigt an. Das Unternehmen machte vor Gericht vier Gründe für Schumachers Ablöse geltend: die Zerrüttung des Verhältnisses mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Jürg Zumtobel, die Beleuchtung von Schumachers privater Großgarage in Deutschland auf Unternehmenskosten, verrechnete Flugkosten sowie rund 20 ohne Genehmigung des Aufsichtsrats abgeschlossene Geschäftsverträge.