Zumtobel-CEO während Krise weiter optimistisch

Die Zumtobel Group konnte trotz Corona-Krise schwarze Zahlen verzeichnen, einige Betriebe werden sie jedoch nicht überleben, sagt CEO Alfred Felder in "Vorarlberg live".

Erst am Mittwoch gab die Zumtobel Group auch im Krisen-Geschäftsjahr 2020/21 (1. Mai 2020 bis 31. Jänner 2021) schwarze Zahlen geschrieben zu haben. Grund dafür sei die schnelle Reaktion auf die Corona-Situation im vergangenen Frühling sowie diverse Unterstützungen, wie zum Beispiel die Kurzarbeit, sagt CEO Alfred Felder am Mittwoch in "Vorarlberg live".