Zum zweiten Sieg von VEU Feldkirch fehlte nicht viel

Ganze 63 Sekunden fehlten den VEU Cracks am Ende um das Eis in Kitzbühel als Sieger verlassen zu können.

In Unterzahl musste man den Ausgleich durch den Letten Ricards Purins hinnehmen, der die Adler in die Overtime brachte. Da diese keinen Sieger hervorbrachte, musste das Shootout entscheiden. In diesem hatten die Gamsstädter das Glück auf ihrer Seite und holten sich den Extrapunkt.

Sowohl nach zwanzig Minuten als auch nach dem zweiten Drittel lagen die Feldkircher mit einem Tor in Front. Nachdem der lettische Legionär Freidenfelds die Adler in der neunten Spielminute in Führung gebracht hatte, drehte die VEU, durch zwei Treffer von Kapitän Dylan Stanley das Drittelergebnis auf 2:1.

Im Mitteldrittel fielen in der Schlussphase zwei weitere Treffer. Zunächst konnte Niklas Gehringer das Hartgummi zum 3:1 einnetzen, doch nur zwei Minuten später konnte erneut einer der Letten im Adlerdress den Anschlusstreffer erzielen.

Mit der knappen Führung starteten die Montfortstädter in den dritten Abschnitt. Es waren knapp vier Minuten gespielt als Niklas Gehringer die VEU erneut mit zwei Toren in Front brachte. Zehn Minuten später brachte Patrick Kittinger die Heimmannschaft wieder auf 3:4 heran. Dennoch sah es bis kurz vor dem Ende so aus, als ob die Feldkircher den Sieg mit nach Hause nehmen könnten. Im Powerplay konnten die Tiroler eine Minute vor dem Ende den Ausgleich herstellen und eine Overtime erzwingen.

Diese verlief torlos und im darauffolgenden Penaltyschiessen verwandelte Kreuter den entscheidenden Penalty für den KEC. Für die Feldkircher ist es zwar ein gewonnener Punkt, aber nachdem man immerhin mit vier Toren das Pech im Abschluss überwunden hat, doch ein Punktgewinn mit bitterem Beigeschmack.

Für die VEU geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die Wipptal Broncos weiter.

Alps Hockey League: EC Die Kitzbühel – BEMER VEU Feldkirch 5:4 n.P. (1:2, 1:1,2:1,0:0)