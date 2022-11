Zum zweiten Mal gegen AC Hörbranz verloren, KSK Klaus nur Vierter

Klare 20:36-Heimniederlage der KSK-Staffel gegen die Leiblachtaler.

KLAUS. Jahrzehntelang war der Kraftsportklub Klaus und der Kraftsportverein Götzis die Hochburgenauf Landesebene im Ringsport. Spätestens nach der 20:36-Heimniederlage der Klauser vor 400 Zuschauern in der Mittelschulturnhalle Klaus-Weiler-Fraxern gegen AC Hörbranz erreicht die KSK-Staffel aus der Winzergemeinde in der nun zu Ende gehenden Bundesliga-Meisterschaft nur den enttäuschenden vierten Endrang. Schon im Hinkampf unterlag Klaus im Leiblachtal mit 21:38-Punkten und stand auch im Rückkampf ganz klar auf verlorenem Posten. Nur Klaus Legionär Amiran Shavadze, der in beiden Stilarten Griechisch-römisch und im Freien Stil gewann, Dawud Dawudov und Lukas Lins siegten in ihren Gewichtsklassen und holten für Klaus gerademal vier Einzelerfolge. In zehn von vierzehn Kämpfen behielt Hörbranz die Oberhand. Zu den mehreren Langzeitverletzten konnten noch Dominic Peter und Abdul Nasir Deshen im letzten Heimkampf nicht eingesetzt werden. „Hätten ohne so viel Verletzungspech sicher eine große Chance für die Finalteilnahme gehabt. Doch der eingeschlagene Weg mit der Förderung von jungen Talenten ist goldrichtig“, so KSK Klaus Sportchef Bernd Ritter. Stolz ist man in der Winzergemeinde darüber, dass man die jüngste Bundesligamannschaft Österreichs mit vielen Eigenbaus zur Zeit stellt. Der KSK Klaus wird im kommenden Jahr neben einer Staffel in der Bundesliga I auch ein zweites Team in der 2. Bundesliga stellen. Vor dem Ländlederby gegen Hörbranz wurden die ehemaligen Olympia-Teilnehmer vom KSK Klaus, Reinhard Hartmann und Herbert Nigsch für ihre erbrachten Topleistungen aus der Vergangenheit mit dem Silber-Award vom Österreichischen Amateur-Ringersportverband ausgezeichnet. Zehn Klauser Schüler-Ringer erhielten zudem das Vereinsabzeichen in Bronze.VN-TK