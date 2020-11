Zum Wegwerfen zu schade?

Die alte Spülmaschine passt nicht mehr in die neue Küche, der alte Mixer hat zu wenig Power oder die Kaffeemaschine ist zu klein für die vielen Gäste zuhause.

Schnell ist etwas Neues gekauft – doch was tun, wenn die alten Geräte eigentlich noch funktionieren, aber einfach nicht mehr so recht in den eigenen Haushalt passen?

Im Rahmen des Re-Use-Netzwerks nehmen die sozialen Unternehmen der Caritas in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Gemeinden genau solche Geräte gerne als Spende an. In der carla Elektrowerkstatt werden sie dann professionell aufbereitet oder repariert, um sie dann zu fairen Preisen im carla Einkaufpark in Altach weiterzuverkaufen. Das schont nicht nur Umwelt und Geldbörse, sondern schafft Arbeitsplätze für am Arbeitsplatz benachteiligte Frauen und Männer. Dadurch finden bei carla Vorarlberg jährlich bis zu 200 Personen Beschäftigung, Qualifizierung und Unterstützung beim Wiedereinstieg in den ersten. Arbeitsmarkt. „Vielfach trifft das gerade auf Frauen zu, die nach einer Familienzeit wieder Arbeit suchen. Aber auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige Arbeit aufgeben mussten und Männer und Frauen ab 50 Jahren, die ihren Arbeitsplatz meist unverschuldet verloren haben, sind besonders oft betroffen“, weiß Fachbereichsleiterin Karoline Mätzler.