Zum Schulstart gibt’s Power-Nahrung

Zum Schulbeginn einige Tipps zur richtigen, ausgewogenen und gesunden Jause.

FELDKIRCH Letzte Woche hat für viele Kinder der Ernst des Lebens gestartet: Die Schule. Für einige ist es das erste Mal, dass sie in einer Klasse unterrichtet werden. Wichtig für Schüler ist es, das Hirn fit und aktiv zu halten. Dabei spielt die richtige Ernährung eine große Rolle. Nicht nur zur Problembewältigung im Schulalltag, sondern auch beim Überstehen von Prüfungsstress. Schüler brauchen deshalb vor allem eines: viel gesunde Energie. Eine ausgewogene Ernährung ist sehr wichtig für unser Leben. Ganz nach dem Sprichwort „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“ soll Schülern ein gefestigter Umgang mit gesunder Ernährung auf den Lebensweg mitgegeben werden.

Wichtig ist dabei, eine gesundheitsförderliche Ernährung nicht nur theoretisch zu behandeln, sondern auch die Rahmenbedingungen zu verändern – auch zu Hause. Denn vor allem Haltungsschäden, Konzentrationsschwierigkeiten oder Übergewicht können in der Wachstumsphase rasant zunehmen. Ursachen hierfür sind meist Bewegungsmangel oder eben falsche Ernährung. So ein Schulalltag darf auch von Eltern nicht auf die leichte Schulter genommen werden, er stellt die Kinder und Jugendlichen auf ihre erste große Probe. Die ständige Konzentration im Unterricht und das Bewahren der Nerven bei all den Prüfungen sind anstrengend. Daheim angekommen, beginnt das Wiederholen und Vorbereiten für den kommenden Tag. Oft bleibt dabei eine gesunde und ausgewogene Ernährung leider auf der Strecke.