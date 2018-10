Zum Meilen sammeln motiviert

99.347 emissionsfreie Fahrradkilometer: Frastanz fleißig auf zwei Rädern

Die Schüler gingen insgesamt mit guten Beispiel voran. An der Mittelschule wurden 4278 Klimameilen gesammelt, an der Volksschule 2198 grüne Meilen. Die Schüler appellierten an die Erwachsenen, mehr mit Zug und Bus zur Arbeit zu fahren. Stolz streckten die Schulklassen ihre bunten Plakate mit der Kilometerdistanz in die Luft. Der Kinderchor der Volksschule brachte es stimmgewaltig auf den Punkt: „Wir wollen die Erde erhalten für Groß und Klein“, stimmten auch die Zuschauer lauthals mit ein.

In der anschließenden Tombola wurden unter den Teilnehmern am Fahrradwettbewerb wieder attraktive Preise verlost. Eine Jahreskarte des Vorarlberger Verkehrsverbunds in Höhe von 365-Euro sicherte sich Joachim Hehle. Eine Saisonkarte fürs Naturbad Untere Au sahnte Jonas Jenewein ab. Auch ein Gutschein der E-Werke Frastanz wurde verlost.

Im Anschluss an die Tombola wurde noch fleißig am Glücksrad gedreht. HE