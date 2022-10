Zum Kürbis schnitzen zum Sunnahof

Noch bis Freitag: Bei schönstem Sonnenschein lädt der Sunnahof zur Kürbiswoche ein

GÖFIS Zum sonnigen Start in den goldenen Oktober darf auch das Kürbisschnitzen am Sunnahof nicht fehlen. Statt einem zentralen Kürbisfest mit tausenden Gästen gibt es heuer eine ganze Kürbiswoche, um im Sinne der Inklusion trotz steigender Corona-Zahlen ein sicheres und geselliges „Mitanand“ von Gästen und Mitarbeitern zu feiern.

Vor über 20 Jahren lud die Lebenshilfe Vorarlberg zum ersten Kürbisfest am Sunnahof ein. Bald wurde die Veranstaltung zum Besuchermagnet. Infolge der Corona-Pandemie wurde aus dem Kürbisfest eine ganze Kürbiswoche, um Besucherströme zu verteilen. Was zunächst als eine Notlösung schien, hat sich längst herumgesprochen und so sind die Besucherzahlen über die Woche verteilt wieder ähnlich wie am Kürbisfest zuvor. „Die Kürbiswoche ist ideal für die Gäste und unsere Mitarbeiter und über die Woche ist mit drei bis viertausend Besuchern zu rechnen“, schätzt Sunnahof-Geschäftsführer Christian Zangerle die gute Resonanz heuer ein.