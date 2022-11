Zum Kranzen oder zum Kaufen: Einladung zur „Adventkranzwoche“ im Pfarrheim

Lochau. Adventstimmung im Pfarrheim Franz Xaver in Lochau! Im Rahmen der „Adventkranzwoche“ vom Montag, 21. November, bis Donnerstag, 24. November, werden vom Missionskreis der Pfarre wieder Adventkränze und Adventdekorationen zum Verkauf angeboten.

Zahlreiche Frauen und Männer der Pfarrgemeinde sind in dieser „Adventkranzwoche“ täglich mit viel Elan und Kreativität an der Arbeit, um hier in angenehmer Runde und vorweihnachtlicher Atmosphäre sozusagen „am laufenden Band“ schöne Adventkränze zu binden oder stilvolle Adventdekorationen herzustellen. Denn für die Lochauer und die zahlreichen Kunden auch von auswärts ist es bereits seit Jahren Tradition: „Wir kaufen unseren Adventkranz im Pfarrheim.“

Gearbeitet und verkauft wird für einen guten Zweck. Denn mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis schon seit langem seine verschiedenen Projekte in aller Welt, insbesondere die Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Familien in Rumänien (Heimat von Pfarrer Cristinel Dobos), weiters „Concordia Osteuropa“ in Bulgarien (Kontakt Pater Markus Inama) oder das Projekt Straßenkinder in Erechim/Brasilien. In Lochau selbst erhalten das Pfarrheim Franz Xaver, die Pfarrjugend oder die heimische Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“ einen Beitrag.