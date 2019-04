Zum Heimabschluss noch ein Sieg

Das letzte Heimspiel in dieser Saison konnten Feldkirchs Handballherren gegen den TSB Ravensburg souverän mit 35:26 gewinnen.

Nach dem man eine Woche zuvor den Klassenerhalt gesichert hat, konnten Appelt & Co. befreit aufspielen. In den ersten 20 Minuten tat man sich schwer gegen die Abwehr der Gäste und durch zahlreiche unnötige technischen Fehlern war das Spiel sehr ausgeglichen. Erst kurz vor Schluss konnte man sich mit einem 6:0 lauf absetzten und ging mit einer Halbzeitführung von 17:12 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit konnte man die Führung weiter ausbauen und brachte einen ungefährdeten 35:26 Heimsieg nachhause. Hervorzuheben ist Youngstar Elias Knünz, der mit seinen unzähligen Paraden einen großen Anteil am klaren Erfolg der Feldkirchen hatte, aber auch der Junge Emir Galijasevic konnte sein erstes Tor in der Landesliga erzielen. Aber auch Spielmacher Hintringer und Torschützenkönig Lars Springhetti waren mit ihren unzähligen Treffern maßgeblich am Erfolg dabei. Somit war das letzte Heimspiel ein voller Erfolg und man ist seit fünf Heimspiele ohne Niederlage.