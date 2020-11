Zum großen Jubiläum hofft FC Dornbirn auf einen Sieg

Rothosen Coach Markus Mader nimmt auswärts gegen die LASK Juniors OÖ zum 100. Mal auf der Trainerbank Platz.

Der Liveticker vom Spiel FC Juniors OÖ vs FC Mohren Dornbirn

Mader führte den 107-jährigen Traditionsverein aus der Messestadt von der Regionalliga West wieder in den bezahlten Fußball zurück. 43 Siege, 32 Remis und 24 Niederlagen stehen in der Ära von Markus Mader zu Buche. Das Torverhältnis von 159:135 ist zudem noch positiv. Mader hat in Dornbirn einen Punkteschnitt von starken 1,84 Prozent. Natürlich wünscht sich Mader im Jubiläumsspiel seiner erfolgreichen Mannschaft in Oberösterreich ein Zuwachs an Zählern. „Die Dauer einer Amtszeit ist nicht planbar. Hoffen kommen nochmals 100 Spiele dazu. Kleine Faktoren beeinflussen die Funktion. Jede Trainingseinheit ist auf das kleinste Detail festgelegt und macht auch Sinn. Mit viel Videoanalysen wurde in den letzten Jahren gearbeitet und hat uns Recht gegeben. Ich habe auf einen gewissen Stamm in der Westliga und in der 2. Liga zurückgreifen können. Von Verletzungspech sind wir stets verschont geblieben und sind in einer guten körperlichen Verfassung. Der Matchplan wird in taktischer Hinsicht meistens sehr gut umgesetzt“, kennt Jubilar Markus Mader das Erfolgsrezept.