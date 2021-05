Zum Geburtstag tanzen die Puppen

Das 30. Figurentheaterfestival Homunculus findet unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen vom 6. bis 14. Mai 2021 im Löwensaal Hohenems statt.

Einhörner und Zwischenfälle

Die Abendvorstellungen wurden alle mit 18 Uhr angesetzt. Die Ausstellungen sind großteils bestens gebucht oder bereits ausverkauft. Publikumsrenner sind dabei die Stücke der ehemaligen und aktuellen Festivalleitenden Pierre Schäfer, Pavel Möller-Lück und Susi Claus. Auch Gründungsintendant Christoph Bochdanksy & die Strottern feiern musikalisch mit. Auch Michael Hatzius, der mit seiner „Echse“ im ganzen deutschsprachigen Raum Erfolge feierte, ist heuer als Puppenspieler des Theater Urknall mit der Produktion „Ich bin Einhorn – wer bist du?“ (12.5.) dabei. Carina Mathis bietet am 10. Mai zum vergnüglichen Workshop für Kinder von 5 bis 8 Jahren im Kleinen Löwensaal. Trotz vieler ausverkaufter Vorstellungen gibt es noch Chancen: Für die aufsehenerregende Compagnie Handmaids und ihr Stück „Zwischenfälle“ (Dienstag, 11.5.), Thalias Kompagnons: Daheim in der Welt (13.5.) sowie „Candlelight Dynamite: Giganten des Universums“ zum Festivalabschluss am 15. Mai sind noch Karten erhältlich.