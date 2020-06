Zum dritten Mal zurück ins Stadion an der Holzstraße

Der ehemalige Kapitän und Standardspezialist spielt für den Vorarlbergligaklub

Nach Christoph Kobleder (30) hat Vorarlbergligaklub FC Lustenau 1907 mit Harun Erbek einen zweiten ehemaligen Profikicker zurück ins Stadion an der Holzstraße gelotst. 69 Mal, davon stets als Kapitän der Profimannschaft, trug Harun Erbek, in den Saisonen 2005 bis 2007 und 2010 bis 2011 zum sportlichen Höhenflug bei. Ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag unterzeichnete der Standardspezialist zum dritten Mal in seiner aktiven Karriere einen neuen Vertrag beim ältesten Fußballklub Vorarlbergs.