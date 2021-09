Zum Comeback nur der Außenseiter

Der SSV Dornbirn Schoren hat in der WHA Meisterliga das Fusionsteam aus Bruck und Trofaiach zu Gast.

Nach dem 27:26-Auftakterfolg in Wr. Neustadt und dem 23:32 bei Vizemeister Atzgersdorf dürfen die Handballerinnen des SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr, Messehalle 2, live auf K19) in der WHA MEISTERLIGA erstmals vor heimischem Publikum ran. Dabei muss Cheftrainer Emanuel Ditzer gegen die BT Füchse Powersports erneut auf die verletzten Beatrix Kerestély, Sophia Ölz, Marie Huber und Denise Kaufmann verzichten. „Bruck-Trofaiach zählt zu den Topteams der Liga. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr noch einmal verstärkt. Die Obersteirerinnen sind gegen unser ersatzgeschwächtes Team der klare Favorit“, so der SSV-Headcoach.