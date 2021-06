Zum Abschied ist der zweite Cupsieg und 1000 Euro abholbereit

FC Dornbirn Frauen sind im VFV Pokalfinale gegen die SPG Vorderland/Mäder klarer Favorit.

Nach dem Cupsieg 2019 (2020 gab es kein Pokalbewerb) ist der zweite Erfolg der FC Dornbirn Frauen im heimischen Pokalbewerb eigentlich nur Formsache und die so begehrte Pokaltropäe mit einem Siegerscheck von 1000 Euro ist schon abholbereit. Nach dem Aufstieg in die ÖFB Frauen 2. Liga wollen sich die Dornbirnerinnen mit dem Triumph im Cup auf Landesebene die Krone aufsetzen.

Gegner der Rothosen-Ladies ist das Vorarlbergliga Tabellenschlusslicht SPG Vorderland/Mäder. In der Meisterschaft siegte Dornbirn gegen den Finalist klar mit 7:0 (1. November 2020). „Wir müssen nochmals eine 90-minütige konzentrierte Leistung abrufen um das gesteckte Ziel auch zu erreichen“, sagt FC Dornbirn Frauen Erfolgscoach Günther Kerber. Alle sieben Pokalspiele auf Landesebene hat Dornbirn gewonnen und ein imposantes Torverhältnis von 52:1 zu Buche stehen.

Die letzten vier Partien, drei davon Zweistellig, im Cup haben Caroline Fritsch und Co. ohne Gegentor klar für sich entschieden. Für FC Dornbirn ist es die Abschiedsvorstellung, denn die Rothosen werden ab dem Sommer laut den Bestimmungen nicht mehr im Landescup teilnehmen können bzw. dürfen. Das Pokalfinale wird ein Schwestern-Duell im Hause Fritsch. Die Dornbirn Kapitänin Caroline trifft auf ihre jüngere Schwester Alina Fritsch (20). Zum letzten Mal sind die drei Legionärinnen aus den Niederlanden Isa Gomez (19), Mireille Susanne Eilander (28) und Anne Fleur Duppen (22) für Dornbirn im Einsatz. Gomez wird aus Studiengründen zurück nach Amsterdam gehen. Eilander und Duppen haben sich aus beruflichen Gründen dazu entschlossen zurück in ihre Heimat zu gehen. Lara Rosa Mager (macht ein Studium in Dänemark) und Leonie Salzgeber (geht Ende Juli nach Miami) werden letztmals für Dornbirn auflaufen.