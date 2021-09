Zum 97. Mal: Bregenz fordert im Klassiker den Champion HC Hard

In der Handball Arena Bregenz kommt es zum mit Spannung erwarteten Ländle-Prestigeduell der beiden Hochburgen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Handball-Derby Bregenz vs Hard

Auch wenn Bregenz Handball in der vergangenen Saison das letzte Spiel auswärts in Hard gewinnen konnte, ist im kommenden Derby der Alpla HC Hard sicherlich der Favorit. Die Harder haben zwar nach dem Ende der vergangenen Saison viele Spieler abgegeben, konnten aber sehr gute neue Spieler ihrem Kader hinzufügen. Das auch heuer wieder mit ihnen beim Kampf um den Meistertitel ganz stark zu rechnen sein wird, haben sie beim Sieg am vergangenen Wochenende eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bregenz Handball hat im Rahmen seiner Möglichkeiten einen optimalen Kader zusammengestellt und wollen die Harder am Freitag ärgern.