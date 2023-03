Zum 25. Jahr-Jubiläum will das Radteam glänzen

Der heimische Radrennstall geht mit dreizehn Fahrern auf die Jagd nach Erfolgen.

Mit einer ordentlichen Portion Motivation und Zuversicht, was die kommende Saison betrifft, fand das offizielle Team Treffen im Firmament in Rankweil statt. Direttissima geht es für die 13 Profis weiter zum dreiwöchigen Trainingslager nach Griechenland mit zahlreichen Renneinsätzen auf Rhodos.

Seit zwei Tagen weilen die Profis und Betreuer im Team Headquarter beim Radhaus in Rankweil. Mehr als ein Tag wurde für die perfekte Position auf den neuen BMC-Rädern (Modell SLR01) investiert. Franziska Schmidt und Niklas Greeven von gebioMized verpassten Stari, Vermeulen und Co. die maßgeschneiderte Position auf den Bikes. Das Puzzle mit Material und die jeweilige Rennposition zusammen zufügen ist ein wahres Handwerk.

Was heuer besonders heraussticht: Noch nie in der 25-jährigen Geschichte durfte man auf derart hochwertiges Material vertrauen. Weder beim Radmaterial und Zubehör, noch bei der Kleidung vom Scheitel bis zur Sohle. Somit ideale Voraussetzungen für entsprechende Performance.

Um die zahlreichen und jahrelangen Partner und Sponsoren perfekt ins Bild rücken zu können, wurden sämtliche Portraitbilder bei Native Media in Nenzing angefertigt. Ebenso die Mannschaftsbilder im Anschluss im Business Hotel Firmament in Rankweil, einem Team Partner.

Gleich in Rhodos will man bei der Aegean Tour und der Tour of Rhodos (je UCI 2.2) in der Gesamtwertung vorne mitmischen. Mit den Bundesliga Rennen, sowie der Tour de du Loire et Cher (FRA/UCI 2.2), holt man sich den Feinschliff für den GP Vorarlberg am 30. April. Das Heimrennen ist heuer erstmals ein UCI 1.2 Rennen. Weiters finden sich im Rennkalender: Fleche du Sud (LUX/2.2), Int. Oberösterreich Rundfahrt (AUT/2.2), Tour Alsace (FRA/2.2), GP Kanton Aargau (SUI/1.1), auch die Slowenien Rundfahrt. Ein Rennen der UCI Pro Series Kategorie. Dazu wurde auch diese Lizenz erworben.