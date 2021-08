Zum 25-Jahr-Jubiläum gibt es sportliche Glanzzeiten

Fahrer vom Bike Works Team Feldkirch eilen zum 25. Geburtstag vom Klub von Sieg zu Sie.

FELDKIRCH. Der Radfahrervein Team Bike Works Feldkirch feiert heuer sein 25-Jahr-Jubiläum. Dabei kann der Klub aus der Montfortstadt mit 61 Athleten heuer zum Geburtstag auf zahlreiche Siege von aktiven Mitgliedern und mehrere Spitzenplatzierungen schon zurückblicken. Das Aushängeschild des Feldkircher Sportverein ist Nachwuchstalent Julius Scherer. Der amtierende Staatsmeister im MTB-Cross Country aus Übersaxen steht vor einer großen Zukunft. Nach seiner Teilnahme an der MTB-Europameisterschaft in Serbien vor wenigen Tagen wird Scherrer auch vom österreichischen Radfahrverband für die MTB-Weltmeisterschaften in Italien nominiert. Dort hofft er auf eine Topplatzierung unter den besten zwanzig Fahrern aus der ganzen Welt. Schnell unterwegs sind die Vereinskollegen Jürgen Reiß, Michael Allgäuer, Werner Glauninger, Jürgen Schellander, Melanie Geiger, Teresa Scherrer und Brigitte Pfeifenberger. Obmann Herbert Steiner tritt bei den Radmarathons in die Pedale. In der Wachau, dem Kaindorf-Sprint und Rund um Vorarlberg konnte sich der Vereins-„Boss“ immer unter den besten zehn Sportlern in seiner Altersklasse platzieren. „Radfahren ist ein sehr schöner Freizeitsport. Meine sportlichen Aktivitäten kann ich mit der Arbeit im Klub verbinden, dann sind es ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft“, so Team Bike Works Feldkirch Obmann Herbert Steiner. Jürgen Reiß wurde im Ischgl Iron Bike Marathon und im Montafon Marathon jeweils Erster und in der Salzkammergut Trophy in Bad Goisern landete er auf dem sensationellen zweiten Platz. „Es läuft gut, die Form stimmt und es macht mir sehr viel Freude auf diesem Niveau zu fahren“, so Jürgen Reiß. Teresa Scherrer sorgte für einen weiteren Saisonsieg. Die Schwester von Julius Scherrer entschied den Montafon Marathon über 29 Kilometer klar mit der schnellsten Zeit für sich. Michael Allgäuer stand in Ischgl in seiner Altersklasse auf dem obersten Treppchen. Starke Vorstellungen bot in dieser Saison Werner Glauninger. Bei der 24 Stunden Rad Challenge in der Steiermark wurde er nach 716 Kilometer und 7400 Höhenmeter ausgezeichneter Dritter in der Gesamtwertung. Gleich zwei Podestplätze im Kaindorf Marathon und in der Wachau erreichte Brigitte Pfeifenberger. Dreimal in den Top-Ten stand Melanie Geiger. Der Ironman Hawaii Teilnehmer Jürgen Schellander plant für den Herbst seinen Saisonstart. Mountainbiker und Rennradfahrer treffen sich bei regelmäßig zu Ausfahrten und zu einem gemütlichen Beisammensein. Großgeschrieben wird seit vielen Jahren auch die Kinder- und Jugendarbeit unter der Leitung von Harald Kopriva.VN-TK