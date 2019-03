Zum 100 Jahr-Jubiläum macht das Schülerliga-Finale Halt

Die Sparkassen-Arena in Bludenz ist Austragungsort vom Fußball Schülerliga-Finale.

Am 6. Juni 2019 veranstaltet das Schulsportreferat in der Bildungsdirektion für Vorarlberg in Zusammenarbeit mit den Vorarlberger Sparkassen, der Stadt Bludenz der Bludenzer Rätia und der AGM Schulfußball das traditionelle Sparkasse Schülerliga Fußball Landesfinale in der Sparkassen Sportarena in Bludenz. Zum 100-Jahr-Jubiläum der Bludenzer Rätia möchten werden wir diese Fußballfest für die Schulfußballer in Bludenz feiern.