Zukunftsweisende Inspiration für das Würbel-Areal

Bludenz. Am vergangenen Dienstag durften interessierte Bludenzer Bürger*innen den Garten und die Räumlichkeiten des von der Stadt Bludenz angekauften Würbel-Areals erkunden.

Die Arbeit an dem 2019 initiierten Konzept der Stadt Bludenz zusammen mit dem Innsbrucker Büro Rath & Winkler wurde am Dienstag, 12. Juli, der Bludenzer Bevölkerung präsentiert. In der charmanten Scheune des historischen Würbel-Areals im Bereich der Bludenzer Vorstadt St. Jakob konnten die Besucher*innen ausführlich über mögliche Nutzungen des 3.533 Quadratmeter großen Anwesens erfahren. Nach der Begrüßung durch Kulturstadtrat Cenk Dogan und den einleitenden Worten von Stadtarchivar Stefan Stachniß präsentierte Projektbegleiter Bruno Winkler die Ideen und Konzepte, die in den vergangenen Jahren erarbeitet wurden.