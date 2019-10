Zukunftsweisend bis ins Jahr 2030

Die Gemeinde Bürs ist eine e5-Gemeinde der ersten Stunde.

Aushängeschild ist dabei in erster Linie das vorbildlich umgesetzte Schulzentrum, das beim Kommunalgebäudeausweise 956 von 1000 möglichen Punkten erreicht hatte. Das hohe Engagement wurde Anfang dieses Jahres mit einem vierten „e“ gewürdigt. Neben zahlreichen Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer, einem kontinuierlichen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, wurden auch drei kommunale Fahrzeuge auf E-Antrieb umgestellt. Kontinuierlicher Ausbau von Ökostromanlagen und der laufende Umstieg auf energieeffiziente Technik stehen in Bürs auf der Tagesordnung.

Nun hat die Bürser Gemeindevertretung das Energieleitbild 2030 beschlossen und bekennt sich dazu, die festgeschriebenen Ziele und Leitsätze zu verfolgen. „Bürs setzt großen Wert auf eine umweltverträgliche, nachhaltige und energieeffiziente Gemeindeentwicklung. Es soll den kommenden Generationen eine Gemeinde mit höchster Lebensqualität übergeben werden können“, so die Info an die Bürger in der jüngsten Gemeindeinfo. Konkrete Ziele und Leitsätze wurden in den Handlungsfeldern Energie-, Raum- und Bauplanung, Baubewilligung und Baukontrolle, Kommunale Gebäude und Anlagen, Neubau und Sanierung, Ver- und Entsorgung, Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, Verwaltung, interne Prozesse, Budget, Bürger, Kommunikation, Förderungen, Mobilität und Verkehrsplanung definiert. Über das Energieleitbild 2030 wird eine Broschüre verfasst, die an jeden Haushalt Bürser Haushalt geht.