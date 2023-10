Zukunftsvision Unterflurtrasse: So könnte es künftig in Lochau aussehen

IV Vorarlberg und Gemeinde Lochau präsentierten eine mutige Zukunftsvision für eine Unterflurlösung in Richtung Deutschland. Nun sei es am Land, eine Entscheidung zu fällen.

"Oberirdisch wäre das Einfachste"

Der Bahnausbau in Vorarlberg wird seit Jahren diskutiert. Der Ausbau der bestehenden Bahnlinie stellt die Gemeinden und Regionen vor die wichtige Entscheidung: ober- oder unterirdischer Ausbau? "Oberirdisch wäre das Einfachste, weil man einfach ein Gleis dazu legt", meint Rhomberg gegenüber VOL.AT. Man habe die Pipeline verbreitert und könnte hier ein Gleis dazulegen. "Man hat dann aber oberirdisch natürlich sehr viel Verkehr, vor allem Güterzüge, vermutlich auch Nacht. Die erfordern dann Lärmschutzwände. Die Lärmschutzwand heißt, wir sehen nichts mehr vom See, die Menschen haben nichts mehr vom See", verdeutlicht er. Er rechnet daher mit einem großen Widerstand, "so groß, dass es nicht zustande kommt". Das wiederum würde bedeuten, dass dringend notwendige zusätzliche Kapazitäten für die Industrie fehlen. "Wir brauchen die Verbindung des Landes mit dem Norden, der Industrie, des Anschlusses", so Rhomberg.