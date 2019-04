Zukunftsranking: Die Detailerklärungen zum Absturz der Ländle-Bezirke

Woran es liegt, dass alle vier Ländle-Bezirke schlechter als letztes Jahr abschnitten.

Bludenz ist der mit Abstand am besten platzierte Bezirk Vorarlbergs. Kleiner Wermutstropfen: Auch die Alpenstadt fiel wie Bregenz, Dornbirn und Feldkirch im Zukunftsranking zurück. Das Gesamtranking 2018 wies Bludenz bei der Zukunftsfähigkeit noch als zweitbesten Bezirk Österreichs aus. 2019 rutschte der Bezirk deutlich ab – um 10 Plätze auf Rang 12. Damit ist Bludenz aber immer noch unter den Top 20 Österreichs vertreten (bei 94 Bezirken): Ausgezeichnete Ergebnisse werden Bludenz bei der Demografie attestiert. Die deutliche Steigerung der Geburtenrate und die sehr gute Entwicklung des Wanderungssaldos junger Erwachsener im österreichweiten Vergleich werden positiv hervorgehoben. Auch die Ergebniswerte bei den Indikatoren zur Lebensqualität (sehr gute Ausstattung mit Kindertagesstätten und zweithöchste Steigerung) sind exzellent.

Die Gründe für den Rückfall um 10 Plätze liegen laut der Studie primär im nicht ausgeschöpftem Potenzial im Bereich Wirtschaft & Innovation. Etwa bei den Gründungen sowie den Beschäftigten in den wissensintensiven Dienstleistungen.

Der Bezirk Feldkirch übernahm vom abgerutschten Dornbirn den zweiten Platz im Vorarlberg-internen Ranking. Trotz eines Verlusts von 5 Plätzen liegt die Montfortstadt weiterhin im vorderen Drittel Österreichs – Platz 26 nach 21 im Vorjahr. Die besondere Stärke der Region zeigt sich in der Niveau-Betrachtung im Bereich der Lebensqualität (Rang 9). Der Top-10-Wert ergibt sich aus der fünfthöchsten Anzahl an Kindertagesstätten sowie der hohen Ärztedichte. Bei den Indikatoren zur Demografie liegt der Bezirk Feldkirch ebenfalls im besten Drittel, etwa durch einen vergleichsweise hohen Anteil junger Erwachsener an der Bevölkerung.