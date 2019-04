Zukunftsranking Österreich: Alle vier Vorarlberger Bezirke fallen zurück

Großer Verlierer ist der Bezirk Dornbirn, der sich sogar in den Absteiger Top 10 wiederfindet. Bludenz ist laut Ranking der zukunftsfähigste Bezirk Vorarlbergs und als einziger unter den Top 20.

Am schlimmsten erwischte es im Zukunftsranking, das auf 38 fundierten Indikatoren in vier zukunftsrelevanten Bereichen basiert (Demografie, Arbeitsmarkt, Wirtschaft & Innovation, Lebensqualität), Dornbirn. Die Messestadt fiel gegenüber dem Vorjahr gleich um 19 Positionen zurück, rutschte von Platz 16 auf 35 ab. Damit findet sich Dornbirn in der Liste der zehn größten Absteiger 2019 wieder (5. schlechtester Absteiger im gesamten Ranking).

Das Zukunfts-Ranking aus Vorarlberg-Sicht

Der zukunftfähigste Bezirk Österreichs: Krems

„Gewinner“ des diesjährigen österreichweiten Rankings ist wie im Vorjahr der Bezirk Krems an der Donau. Die Bezirke Graz-Umgebung und Kufstein schafften es darüber hinaus in die Top-3. Im Bundesländervergleich ist Niederösterreich mit fünf Bezirken am häufigsten in den Top 20 vertreten. Vier Bezirke der besten Regionen Österreichs sind im Vorarlberger Nachbarbundesland Tirol zu finden. Vorarlberg selbst ist, wie erwähnt, lediglich mit einem Bezirk, nämlich Bludenz, unter den besten 20 Bezirken Österreichs zu finden.