Zukunftsideen für den Friedhof Erlach

Studenten der Uni Liechtenstein entwickelten 16 Projektvorschläge

Götzis. Die Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. War früher der Holzsarg Standard, finden heute über 80 Prozent Urnenbestattungen statt. Demensprechend verändert haben sich auch die Anforderungen öffentlicher Friedhöfe. Durch den frei werdenden Raum, bieten sich auch neue Möglichkeiten der Nutzung eines Gräberfeldes. Die Marktgemeinde Götzis beschäftigt sich aktuell mit der Zukunft des Friedhofs Erlach, der sowohl funktionell als auch optisch in die Jahre gekommen ist. In Zusammenarbeit mit der Uni Liechtenstein setzten sich 16 Studenten aus allen Teilen der Welt, zusammen mit Studienleiter Dieter Jüngling sowie Architekt Hugo Dworzak mit der Thematik auseinander. Herausgekommen sind 16 verschiedene, sehr persönliche Projektvorschläge, welche nun in der Pfarrkirche St.Ulrich präsentiert wurden. Drei der Studenten, Katharina Bitschnau, Kerstin Thurnher und der Götzner Maximilian Zwickl stellten ihre Konzepte näher vor. So unterschiedlich die einzelnen Ideen auch sind, einiges war dann doch bei den meisten ähnlich. Der Friedhof soll nicht mehr nur als Ruhestätte der Toten, sondern auch als Begegnungszone der Lebenden wahrgenommen werden. Der Friedhof soll aufgewertet werden mit Bäumen, Plätzen, Ruhemöglichkeiten und Grünflächen, aber auch durch Geschäfte daran angrenzend. Die vorgeschlagenen Materialien sind sehr unterschiedlich, zeichnen sich aber durchwegs mit einer engen Naturverbundenheit auf, oft findet man Elemente in Bezug auf Wasser. Die Hinterbliebenen sollen den Friedhof als Erholungsraum wahrnehmen und so eine enge Verbundenheit mit den Verstorbenen wahrnehmen.