Corona-Lockdown ade: Die Artenne lädt zur Eröffnung der ersten Ausstellung 2021

Am Mittwoch, 16. Juni, um 19 Uhr kommen Kulturfreunde in der Nenzinger Artenne voll auf ihre Kosten. Nach den Lockdowns kann erstmalig wieder zu einer Vernissage geladen werden. Gemeinsam mit der youngCaritas wird eine Ausstellung unter dem Titel „Zuhause in mir“ organisiert. Zehn geflüchtete Frauen erzählen ihre ganz persönliche Geschichte – eindrucksvoll, authentisch und berührend. Denn Ankommen in einer neuen Umgebung heißt nicht immer ankommen in der neuen Gesellschaft. Auch wenn sich Mitteleuropa meist mulitkulturell und weltoffen sieht, werden Menschen aus anderen Kulturkreisen oft mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert.

Brücken zu einem gelingenden Miteinander