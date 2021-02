Zuhause in mir“: Geschichten von Flucht, Ankommen und Heimat

Zehn geflüchtete Frauen erzählen ihre ganz persönliche Geschichte – eindrucksvoll, authentisch und berührend.

In der youngCaritas Wanderausstellung „Zuhause in mir“ erhalten ihre Erzählungen einen ganz besonderen Rahmen. Ab Dienstag, 2. März ist die Ausstellung in der Basilika in Bildstein zu sehen. Nach der feierlichen Eröffnung im Landhaus in Bregenz macht die Wanderausstellung ab 18. Februar Halt im carla Store Bludenz.

Weltweit befinden sich laut UNHCR fast 80 Millionen Menschen auf der Flucht. Hinter diesen Zahlen stecken Schicksale und Hoffnungen der betroffenen Menschen. Zehn von ihnen erhalten nun im Rahmen eines EU-Projekts eine Plattform und die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Flucht und Migration in den Mittelpunkt zu stellen. In der youngCaritas Wanderausstellung „Zuhause in mir“ wird der Fokus auf die Sicht von zehn geflüchteten Frauen gelegt, die in der Berichterstattung oft in den Hintergrund rückt. „Als youngCaritas treten wir für Menschen in Not ein. Wir wollen Ungerechtigkeiten aufzeigen und uns für einen ‚gesellschaftlichen Klimawandel‘ einsetzen. Deshalb stellen wir die berührenden Geschichten von Frauen und Kinder, die über die Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind, in den Mittelpunkt. Der Weg der Frauen macht betroffen und zeigt neue (Innen-) Perspektiven von Flucht, Ankommen und Heimat“, so youngCaritas Teamleiterin Sabine Fulterer.



Wanderausstellung „Zuhause in mir“

„Im Rahmen der Ausstellung werden die Geschichten der Frauen weiterzählt und für ein breites Publikum sichtbar gemacht“, so Sabine Fulterer weiter. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der bekannten Vorarlberger Künstlerin Bianca Tschaikner, Lena Seeberger und Astrid Neumayr (beide Ausstellungskommunikation), konzipiert und gestaltet. „Wer die Ausstellung besucht, wird das Thema Flucht von einer anderen Seite – nämlich der weiblichen – kennenlernen“, ist die Projektkoordinatorin überzeugt und lädt zum Besuch der Ausstellung ein.