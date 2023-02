Zugabe für Valle live

Das erfolgreiche Theaterkabarett „I d´r Gummizealla“ wird um fünf weitere Spielabende verlängert.

Dornbirn. Alle Vorstellungen im vergangenen Jahr waren in Kürze ausverkauft und der Applaus sprach für sich. Nun haben sich Valentin Sottopietra und Regisseurin Nevenka Komes vom Theaterkabarettverein „Valle live“ entschlossen, ihr Erfolgsstück „I d´r Gummizealla“ noch einmal an fünf weiteren Spielabenden aufzuführen. Gestartet wird bereits kommenden Samstag, 4. März im Kellertheater in Bludenz, es folgen weitere Spieltermine in Dornbirn (Wirtschaft Dornbirn am Donnerstag 9. März, TiK, Stadthalle Dornbirn am Samstag, 11. März) sowie auf der Kulturbühne AmBach in Götzis am Donnerstag, 23. März und im Vereinshaus Göfis am Samstag, 13. Mai.