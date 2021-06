Zufriedenstellende Generalprobe für Heimturnier

Beim ITF Turnier in Leibnitz spielte sich Maximilian Taucher mit einer guten Leistung bis ins Consolation-Viertelfinale.

Die Auslosung für das ITF Turnier in Leibnitz beschwerte dem jungen Emser dabei mit der Nummer 54 der Weltrangliste, Jose Pablo Gil, schon in der ersten Runde ein schweres Los. Trotz zufriedenstellendem Spielverlauf und guten Ballwechseln musste sich Maxi Taucher am Ende dem Favoriten geschlagen geben. So ging es am zweiten Tag im Consolation Bewerb gegen den Österreicher Wolfdietrich Fritz. Gegen den Steirer musste sich Taucher im vergangenen Jahr noch geschlagen geben, dementsprechend motiviert ging der Emser in das Spiel. Nachdem Taucher den ersten Satz abgeben musste, stellte er sein Spiel nochmals um und konnte so den zweiten Satz und das entscheidende Match Tiebreak für sich entscheiden und als Sieger vom Platz rollen.