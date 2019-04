Zufriedene Gesichter trotz Niederlage

Als Generalprobe für das anstehende Derby waren die Damen 1 des HC Sparkasse BW Feldkirch bei Tabellenführer Hypo NÖ zu Gast.

In der ersten Halbzeit zeigte sich ein etwas verqueres Bild. Die Montfortstädterinnen spielten konzentriert in der Abwehr und konnten Hypo immer wieder zu Fehlern zwingen. Im Angriff fand man immer wieder gute Lösungen, auch wenn das freudige Lattenschießen hier schon begann. Trotzdem konnten die Gastgeberinnen bis zur 27. Minute nicht in Führung gehen. Die Feldkircher Damen wussten zu überzeugen, jedoch riss der Faden und Hypo konnte erstmals die Führung übernehmen. Die Halbzeit kam für die Feldkircherinnen gerade recht.