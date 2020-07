Zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner

Bludenz. Im Mai startet die Stadt Bludenz zusammen mit der Gemeinde Stallehr einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Quartiersentwicklung in Brunnenfeld, Bings und Radin. Nun liegen die ersten Ergebnisse dieser Befragung vor.

Wie sich nach der Auswertung der ausgegebene Fragebögen nun zeigt, besteht in den Ortschaften Stallehr, Bings, Brunnenfeld und Radin insgesamt eine sehr hohe Zufriedenheit. Die Menschen leben gerne in den Wohngebieten und sind allgemein mit der dortigen Lebensqualität zufrieden. In Schulnoten wurden bei der Befragung vor allem sehr gut und gut vergeben. Viele der TeilnehmerInnen lieferten auch Ideen und Anregungen, wie aus ihrer Sicht zu einer gelungenen Quartiersentwicklung beitragen kann. So wurde in Brunnenfeld mehrfach der Wunsch nach einer besseren Fußwegverbindung zur Montafonerbahn sowie einem Nahversorger geäußert. „Die Befragung hat gezeigt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner schon sehr konkrete Vorstellung davon haben, wie sich ihr Lebensraum weiterentwickeln soll. Es freut mich, dass die Umsetzung eines Nahversorgers in Brunnenfeld von Seiten der Stadt Bludenz bereits in Planung ist und wir hier diesen Wunsch der Bevölkerung schon sehr bald erfüllen werden können“, so Bürgermeister Mandi Katzenmayer.